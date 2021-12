Portrait d’Aude Pugin – La «femme fusée» garde les pieds sur terre L’avocate d’affaires devenue cheffe d’entreprise joue dans la cour des grands de l’industrie spatiale. Francine Brunschwig

Directrice de la société APCO Technologies, entreprise active dans le spatial, l’énergie et l’industrie lourde, Aude Pugin pose entre les boosters destinés à la fusée européenne «Ariane 6». Chantal Dervey

La très médiatique CEO d’APCO Technologies, entreprise active dans le domaine spatial basée à Aigle, aime à dire qu’il faut savoir quitter sa zone de confort. Mais lorsqu’on lui demande si, après Richard Branson et Jeff Bezos, on verra Aude Pugin, 47 ans, monter dans un vaisseau spatial pour une escapade en orbite, la «femme fusée» (ainsi nommée par une consœur) éclate de rire. Et ajoute aussitôt que le spatial vu d’en bas lui va très bien. Peur? «Un peu, oui. J’ai les deux pieds bien sur terre.»

Cette zone de confort-là, l’ancienne avocate devenue cheffe d’industrie n’entend pas l’abandonner. Pas de doute, elle s’y épanouit. Il suffit de l’écouter raconter - avec simplicité, naturel et un enthousiasme communicatif - son parcours et les défis professionnels qui la motivent. APCO compte aujourd’hui plus de 300 employés à Aigle et près d’une centaine en France et à Kourou, au Centre spatial guyanais. «En 2009, lorsque j’ai rejoint l’entreprise, il y avait trois bâtiments occupant quelque 70 employés. Quatre halles ont été construites depuis.»