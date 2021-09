Lutry (VD) – La femme immolée s’était endettée durant un burn-out Les affaires d’endettement peuvent prendre des tournures tragiques. Le destin de la quinquagénaire qui s’est donné la mort dans son appartement l’illustre. Benjamin Pillard

La mise en vente du duplex de la défunte avait été communiquée par le biais d’une annonce parue dans «Lausanne Cités». Les acquéreurs potentiels étaient attendus à La Conversion le matin du drame pour une visite du logement. Benjamin Pillard

Il y a les six personnes qui ont assisté à l’horreur absolue. Et toutes les autres, connaissant ou non la victime, qui ont imaginé la scène atroce à la lecture du communiqué de la police cantonale vaudoise. Jeudi 2 septembre, peu avant 10 heures, une Française de 56 ans s’est immolée par le feu dans sa salle de bain. Une connaissance (65 ans) se trouvait dans cet appartement des hauts de Lutry – dans l’Est lausannois –, de même que trois préposés de l’Office des poursuites et deux policiers communaux. Les fonctionnaires et la quinquagénaire ont tenté d’arrêter l’embrasement, mais la propriétaire du logement a rapidement succombé à son geste. Trois témoins se sont blessés et ont dû être conduits au CHUV.