Victime du réseau de Jeffrey Epstein - La femme qui peut faire tomber le prince Andrew

Le 27 août 2019, à la Cour de New York, Virginia Roberts Giuffre est le visage emblématique des victimes du trafic pédocriminel du couple Epstein et Maxwell. Un mois après, elle révèle sur NBC avoir eu des relations sexuelles forcées avec le prince Andrew.

Accusé de l’avoir abusée sexuellement à trois reprises dans les années 2000, alors qu’elle n’avait que 17 ans, le prince Andrew, 61 ans, ami du couple maléfique formé par Jeffrey Epstein, retrouvé mort dans sa cellule new-yorkaise le 10 août 2019, et Ghislaine Maxwell, condamnée il y a quelques semaines, ne sait plus comment se dépêtrer de son accusatrice.

La plainte au civil de l’Américaine Virginia Roberts Giuffre, 38 ans, a été validée par un juge new-yorkais le 12 janvier dernier.

Le feu au palais

Alors que le procès de Ghislaine Maxwell, complice et rabatteuse d’Epstein – reconnue coupable fin décembre de trafic de mineures –, donnait le sentiment qu’on arrivait au terme de cette sordide histoire, il a au contraire ouvert la porte à des procédures individuelles qui apparaissent d’autant plus crédibles. Si celle de Virginia Giuffre a été jugée recevable, sa fiabilité est désormais d’autant plus forte en raison de la condamnation de Maxwell. Du coup, les affirmations d’agressions sexuelles qui font l’objet de sa plainte sont de nature à causer de vrais problèmes au prince Andrew.