Drame à Lausanne – La femme retrouvée morte dans un container était dans un sac Ce sont des employés venus vider le container à textiles samedi matin qui ont découvert la malheureuse. Les proches ont déposé des fleurs sur les lieux. Chloé Din Anetka Mühlemann

Une femme de 36 ans a été retrouvée sans vie samedi matin au chemin de l’Ancien stand à Lausanne dans un conteneur à textiles. 24 HEURES /Jean-Paul Guinnard

C’est un container à textiles comme un autre, le long de la route des Plaines-du-Loup, à Lausanne. Dimanche, des fleurs y ont été accrochées et du scotch a été utilisé pour dessiner un cœur sur la paroi. Des bougies et une carte portant un dessin forment un petit autel. C’est là, dans cette structure de collecte, qu’une jeune femme a été retrouvée morte samedi matin. Elle avait 36 ans et était domiciliée dans la région lausannoise.