Une recette sublime le poisson – La féra se parfume jusqu’à Grenoble Découvrez ce poisson de nos lacs magnifié par le chef Jean Sulpice, au bord du lac d’Annecy. Dave

La féra se pare d’une sauce grenobloise qui mêle beurre noisette, croûtons de pain et câpres. Auberge du Père Bise

J’aime beaucoup Jean Sulpice, ce jeune chef qui a repris l’Auberge du Père Bise, à Talloires, au bord du lac d’Annecy. Il travaille des produits locaux, comme cette féra que nous partageons entre son lac et les nôtres. Ici, il l’imagine à la grenobloise, ce qui reste logiquement régional, non? Bon, il y a un peu de beurre dans la recette mais c’est bon, le beurre, quand on n’en abuse pas.Dave