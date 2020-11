Bâtiment classé à Yverdon-les-Bains – La ferme des Cygnes en passe d’être rénovée Rachetée à la Ville en 2019, cette demeure érigée en 1838 abritera treize chambres d’hôtes. Un bâtiment double d’habitation sera construit dans son parc. Frédéric Ravussin

La rénovation et la transformation de la ferme des Cygnes, bâtiment classé en note 2, sont actuellement à l’enquête publique. JEAN-PAUL GUINNARD – A

La ferme des Cygnes et son joli parc arboré devraient bientôt changer de visage. Rachetée pour 3,1 millions de francs à la Ville d’Yverdon en 2019 par l’architecte Philippe Gilliéron, sa rénovation-transformation fait actuellement l’objet d’une mise à l’enquête publique, qui comprend également la construction de deux immeubles d’habitation contigus.

Classé en note 2 au recensement architectural du canton, ce complexe rural construit en 1838 faisait partie depuis 1964 du patrimoine communal. Son état de vétusté conjugué à la nécessité d’entreprendre rapidement des travaux d’entretien avait décidé la Municipalité de s’en séparer voilà presque deux ans. Ce qui n’avait pas manqué de susciter l’émoi au sein de l’organe délibérant, dont certains membres voyaient d’un mauvais œil que la Ville souhaite se débarrasser d’un de ses «bijoux de famille».

Au cours des débats visant à valider sa vente, plusieurs élus avaient en outre fait part de leurs regrets. Ils auraient préféré que ce bien immobilier soit cédé à une coopérative – qui figurait au nombre des acheteurs potentiels – et dont le projet aurait «fait la part belle aux collaborations avec les institutions et les associations locales». Notamment le Conservatoire de musique, situé juste de l’autre côté de la rue.

Projet en deux volets

Envisagée dans un premier temps par l’acquéreur, la possibilité d’y intégrer une extension de cette institution via un programme parapublic ne s’est finalement pas concrétisée. Contacté, l’architecte Philippe Gilliéron n’a pas répondu à nos appels.

Son projet, suivi attentivement par les Monuments et sites et devisé à 6,4 millions de francs selon le dossier d’enquête, se compose de deux volets. Le premier consiste donc à transformer les 620 m2, ce qui est une des plus anciennes fermes yverdonnoises. Il entend y installer un établissement public, à savoir treize chambres d’hôtes, chacune dotée d’une salle de bain. Elles seront distribuées au 1er et au 2e étage du bâtiment, un hall de réception et un local commun étant prévus au rez.

Deux bâtiments d’habitation

Parallèlement et de manière totalement indépendante, le rez-de-chaussée sera également occupé par des espaces destinés à accueillir des expositions et des conférences. Et par un kiosque-magasin dans la partie située à l’entrée de la propriété, côté rue des Cygnes.

Comme l’avait imaginé la Ville quand elle s’était penchée sur la question d’entreprendre elle-même ces transformations, le projet comprend en outre deux constructions nouvelles. Afin de valoriser la parcelle de 3800 m2, la ferme des Cygnes aura ainsi deux voisins de 170 m2 chacun. Leur construction se fera sans toucher aux arbres présents sur place, dont certains avouent un âge vénérable, aucun abattage n’étant en effet prévu. Adossés l’un à l’autre le long de la voie de chemin de fer, les deux bâtiments abriteront six appartements chacun, répartis sur trois niveaux. À noter que des panneaux solaires seront installés sur leurs toits plats et que le projet prévoit aussi la réalisation d’un parking souterrain de 21 places et de l’implantation d’une dizaine d’arbres. La mise à l’enquête court jusqu’au 22 novembre.