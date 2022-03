Bâtiment classé à Yverdon – La Ferme des Cygnes est à nouveau à vendre Différentes tracasseries ont contraint le promoteur du projet de rénovation et transformation de ce bâtiment classé à renoncer. Frédéric Ravussin

Construite au début du XIX e siècle, la Ferme des Cygnes est dans le giron communal yverdonnois depuis 1964. JEAN-PAUL GUINNARD – A

La Ferme des Cygnes est à nouveau à vendre. C’est en substance ce qu’a annoncé le municipal yverdonnois des Bâtiments. Interpellé par la conseillère communale Verte Maude Ehrbar, Jean-Daniel Carrard a expliqué que le promoteur du projet de rénovation et transformation de ce bâtiment classé en note 2 avait retiré, en fin d’année, son offre de rachat à 3,1 millions déposée en 2019. «Une convention de renonciation a été signée juste avant Noël», a précisé l’édile.

C’est le non-avancement d’un projet mis à l’enquête en novembre 2020 qui a mis la puce à l’oreille de l’élue écologiste. «Si ce projet ne se concrétise pas, quel sort la Municipalité réserve-t-elle à ce morceau précieux du patrimoine architectural de la ville qui dispose d’un grand potentiel de mise en valeur?» a-t-elle demandé, rappelant que la revalorisation de ce lieu pourrait profiter au Conservatoire de musique voisin ou à des coopératives de logements locales.

«Le dossier a traîné assez longtemps, a reconnu Jean-Daniel Carrard, et l’acheteur potentiel, l’architecte qui voulait faire cette promotion, a eu quelques soucis, que ce soit au niveau des règlements et du projet. Il a considéré qu’on lui mettait trop de bâtons dans les roues.»

«Le coup de massue, c’est quand on a appris que les CFF ont réservé une bande de terrain de 8 mètres en vue de la réalisation éventuelle d’une nouvelle voie ferrée.» Philippe Gilliéron, architecte

Quatre oppositions avaient sanctionné la mise à l’enquête publique: trois collectives et une émanant de Patrimoine Suisse. Cette ONG estime en effet que «le projet de transformation de la ferme, la construction de deux nouveaux bâtiments ainsi que le traitement du tissu extérieur fait subir une l’altération majeure à l’ensemble dans leur substance historique.»

Mais plus encore que cela, c’est une mauvaise surprise réservée par les CFF qui a fait baisser les bras à Philippe Gilliéron: «Pour nous, le coup de massue, c’est quand on a appris que les CFF ont réservé sur cette parcelle une bande de terrain de 8 mètres de largeur en vue de la réalisation éventuelle d’une nouvelle voie ferrée. Sans ces 8 mètres, on ne peut plus construire», explique-t-il.

Une feuille à nouveau blanche

Dans ses plans, l’important coût de transformation – on parle d’un projet global à 6,4 millions – ne pouvait être amorti que par le rendement qu’auraient rapporté les deux bâtiments qu’il voulait construire dans les jardins de cette propriété. L’architecte imaginait y installer douze logements, en plus des treize chambres d’hôte qu’il entrevoyait dans les étages de la ferme érigée au début du XIXe siècle.

En juin 2019, la promesse de vente avait été combattue par la gauche du conseil alors minoritaire. Cette dernière souhaitait en effet un projet qui apporte une prépondérance à des objectifs sociaux. La Ville souhaitait vendre ce bien immobilier dont elle n’avait pas les moyens de financer les travaux de rénovation qu’elle nécessitait. «Nous repartons sur une feuille blanche et il faudra voir ce qu’il y aurait lieu de faire dans ce secteur-là avec d’autres intéressés», conclut Jean-Daniel Carrard.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.