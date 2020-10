Coronavirus Après le Valais, les autres cantons romands serrent aussi la vis

Les cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel et du Jura ont annoncé ce vendredi de nouvelles restrictions face à l’accélération de la pandémie. Les bars et restaurants devront fermer leurs portes plus tôt le soir et les rassemblements seront restreints.