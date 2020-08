Covid-19 – La fermeture des frontières menace Genève Placer la France sous liste rouge pourrait de facto mettre le canton sous cloche. Christian Bernet

En cas de fermetures des frontières avec l’Hégaxone, Genève se retrouverait sous cloche. ©Pierre Albouy

On n’ose l’imaginer, mais c’est le scénario qui menace Genève. En mettant la France sur la liste des pays à risque, la Confédération pourrait de facto fermer les frontières avec l’Hexagone. Et mettre Genève sous cloche. Ce scénario du pire inquiète. «Nous serions dans une situation encore plus restrictive que celle vécue ce printemps lors du plus fort de la pandémie du coronavirus, déplore Blaise Matthey, directeur de la Fédération des entreprises romandes. Et cela alors que la situation sanitaire est nettement meilleure aujourd’hui.»