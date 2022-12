Alors que les débats concernant la fermeture du Grand-Pont aux voitures semblent se résumer à «Est-ce que les commerçants du centre-ville vont y perdre ou y gagner?» j’aimerais témoigner de l’enfer que nous avons vécu durant cette année de fermeture due aux travaux de rénovation, nous, habitants du Tunnel, de la Borde, du Valentin, et de toutes les zones adjacentes au Grand-Pont – transformées en alternatives de transit.

«Le trafic automobile s’est répandu telle une rivière sortant de son lit – pieuvre chaotique – dans les quartiers avoisinants.»

Le trafic automobile soustrait aux yeux enfin apaisés des badauds de Bel-Air ne s’est pas volatilisé mais s’est répandu telle une rivière sortant de son lit – pieuvre chaotique – dans les quartiers avoisinants, quartiers d’habitations, d’écoles, de crèches et de parcs de jeux.

Je m’étonne donc qu’un même Conseil communal décide l’application du 30 km/h pour des raisons de sécurité et de confort de vie lié au bruit (les arguments écologiques n’ayant malheureusement pas tenu leur promesse) et qu’en parallèle, il s’apprête à couper l’axe principal de transit de sa ville (où presque personne ne réside) pour envoyer se balader les véhicules là où nos bambins se donnent la main sur les trottoirs, là où nous passons nos nuits à chercher le repos.

Il faut préciser que les interminables bouchons occasionnés durant la période précitée ont convaincu nombre d’utilisateurs de quatre-roues de tenter le tout pour le tout par des issues et des ruelles de plus en plus étroites. Cette thématique n’a certainement pas eu la place qu’elle aurait méritée dans les débats, la population concernée, majoritairement modeste et étrangère, étant sous-représentée au Conseil. Je vous invite donc à poursuivre la discussion (fort intéressante), en y incluant la question principale: «Par où passeront les véhicules une fois le Grand-Pont fermé?»

Rendre la vie impossible aux automobilistes, les dissuader de traverser la ville, rendre le centre-ville aux piétons, je comprends (et j’adhère d’ailleurs); mais nos conductrices et nos conducteurs auront la peau dure, de la patience, et souvent nulle autre solution.

Population pénalisée

Au passage, ne pas oublier qu’une partie de la population du centre-ville utilise sa voiture pour des raisons professionnelles: minoritaire, elle peut se trouver doublement punie – sur le trottoir et sur la route – alors qu’elle est indispensable au bon fonctionnement de la collectivité (mon plombier ne va pas prendre le bus avec un lavabo sous le bras).

Et ne fermons pas les yeux sur les possibles dommages collatéraux de certaines décisions de la gouvernance… nous ne sommes pas (encore) en Chine. Il serait donc bienvenu de tenir compte de l’expérience de cette dernière année de fermeture et de proposer des alternatives visionnaires et audacieuses, en lieu et place des symboles et des effets d’annonce, pour éviter, comme c’est ma foi souvent le cas, que les élues et les élus ne parlent au nom d’un peuple dont ils ne partagent en fait pas la réalité.

Stéphane Blok Musicien





