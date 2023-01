Des milliers de francs en jeu – La fermeture soudaine de centres d’épilation hérisse les clients Les établissements Dépil Tech de Lausanne et Neuchâtel ont cessé leurs activités alors que de nombreux traitements étaient payés mais pas terminés. Romaric Haddou

Le centre Dépil Tech de Lausanne, situé à la rue du Midi, est désormais fermé. FLORIAN CELLA

Salomé Corcos se pensait chanceuse. Il y a un an et demi, lorsque l’entreprise Dépil Tech lui propose, sur un stand d’information à Neuchâtel, de jouer pour gagner 50% de réduction sur une épilation définitive, elle tente le coup et remporte le prix. Un premier rendez-vous est organisé, durant lequel le personnel lui explique le procédé utilisé et le résultat attendu, avant de réaliser un bref examen pour déterminer son profil personnel (pilosité, peau).