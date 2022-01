Fréquentation des pistes de ski – La fête a été moins belle, mais plus longue Malgré une météo en dents de scie, les stations tirent un bon bilan des vacances. L’arrivée précoce de la neige y est pour beaucoup. David Genillard Natacha Rossel

Jeudi, Villars a tutoyé son record absolu en accueillant 16’000 skieurs sur ses pistes. La barre record placée en 2018 est toujours située à 16’500. Morgane Raposo – Riviera-Chablais Votre Région

Du froid, du chaud, beaucoup de neige, beaucoup de pluie… Les stations vaudoises ont dû faire preuve d’une souplesse remarquable depuis début décembre. Sur les pistes de Villars, Gryon et des Diablerets notamment, la fête a bien failli tourner court: la pluie qui s’est abattue sur le domaine juste avant Nouvel-An a ruiné les pistes, témoigne Christian Dubois. «Il est tombé 70 cm. Nous avons immédiatement pris la décision de ne plus damer et j’ai contacté les restaurateurs pour leur demander de ne plus utiliser leurs quads afin de ménager le manteau neigeux, explique le directeur de Télé Villars-Gryon-Diablerets (TVGD). Puis, le froid est revenu et nous avons pu faire tourner les canons trois jours et trois nuits. Nous avons pu sauver la saison.»