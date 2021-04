Morges – La Fête de la tulipe savoure un printemps ensoleillé Le public est bien présent au traditionnel rendez-vous morgien dont l’édition 2021 se tient depuis le 1er avril et ce jusqu’au 9 mai.

Avec 145’000 tulipes au total, l’édition 2021 se situe dans une fourchette supérieure à la moyenne en quantité, puisque leur nombre se situe en général entre 120’000 et 130’000 selon les années. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le traditionnel rendez-vous morgien se tient sur près de six semaines, depuis le 1er avril et ce jusqu’au 9 mai pour cette édition 2021. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Pour faire fleurir chaque année cette fête traditionnelle, ce sont entre 80 et 100 personnes qui oeuvrent en coulisses, dont les 25 jardiniers de la Ville de Morges et sinon des bénévoles de l’Association Morges en Fleur. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT 1 / 4

La Fête de la tulipe à Morges recélèbre cette année son 50e anniversaire. Mais comme l’an passé, la pandémie du coronavirus remodifie la donne, obligeant à reporter ou annuler des animations. Les 145’000 tulipes sont en revanche bien là et s’épanouissent au soleil.

Le traditionnel rendez-vous morgien se tient sur près de six semaines, depuis le 1er avril et ce jusqu’au 9 mai pour cette édition 2021. Et le public est bien présent si l’on en croit Stanley Mathey, responsable de l’Office des parcs et promenades de la Ville de Morges.

«Il y a beaucoup de monde, grâce aux nombreuses journées ensoleillées pour l’instant. On sent que les gens ont besoin et envie de sortir se promener. C’est magnifique», dit-il à Keystone-ATS. En général, cette floralie attire environ 120’000 visiteurs en moyenne chaque année. Stanley Mathey ne serait pas étonné que l’affluence soit supérieure ce printemps.

Quelque 350 variétés de tulipes fleurissent et s’épanouissent actuellement sur une superficie de 30’000 m2 dans le parc de l’Indépendance, derrière le château de Morges. Avec 145’000 tulipes au total, l’édition 2021 se situe dans une fourchette supérieure à la moyenne en quantité, puisque leur nombre se situe en général entre 120’000 et 130’000 selon les années.

Nouvelles variétés chaque année

«Chaque année, nous accueillons de nouvelles variétés. Les nouveautés ne sont pas liées à la provenance ni à l’exotisme, mais à la forme, comme des tulipes doubles ressemblant à un double cornet de glace, à des mélanges de bulbes, comme les tulipes-jonquilles, ou encore à des teintes particulières», explique Stanley Mathey.

Pour faire fleurir chaque année cette fête traditionnelle, ce sont entre 80 et 100 personnes qui oeuvrent en coulisses, dont les 25 jardiniers de la Ville de Morges, une cinquantaine de bénévoles de l’Association Morges en Fleur et «un noyau dur» d’une dizaine de personnes du comité. C’est en septembre et en octobre que les bulbes sont plantés. Le budget de cet événement se situe entre 120’000 et 130’000 francs en moyenne annuellement.

Le spectacle «Son et Lumière» projeté sur le château de Morges pour marquer les 50 ans de la fête a, lui, dû à nouveau être reporté. Présentant de manière animée l’histoire de la tulipe, de ses origines à son arrivée à Morges, il sera dévoilé au printemps 2022. La Fête de la Tulipe a été créée à l’occasion des 50 ans de la Société Vaudoise d’Horticulture en 1971.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.