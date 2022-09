Événement à Ballenberg – La Fête des fêtes met le pain du Gros-de-Vaud et le canton à l’honneur Une importante délégation va mettre les petits plats dans les grands pour participer à la première édition d’une manifestation sur deux week-ends consacrée aux fêtes automnales. Sylvain Muller

La Maison paysanne vaudoise de Villars-Bramard à Ballenberg accueillera très logiquement les activités et animations proposées par la délégation vaudoise. SARAH MICHEL

Deux cent vingt-quatre ans après la fin de l’occupation du canton de Vaud par les Bernois, l’histoire va s’inverser lors des deux prochains week-ends. Des centaines de Vaudoises et de Vaudois vont «envahir» le voisin bernois du côté de Hofstetten bei Brienz, et plus précisément au Musée suisse en plein air de Ballenberg. Leur intention? Porter haut les couleurs du canton lors de la première Fête des fêtes.