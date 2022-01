Tradition à Lutry – La Fête des vendanges revient ragaillardie Après les chiffres rouges et les années blanches, une nouvelle équipe reprend l’événement. La fête conservera son âme mais sera plus digitale. Romaric Haddou

La prochaine Fête des vendanges de Lutry (ici l’édition 2013) aura lieu du 23 au 25 septembre 2022. Christian Brun

Sauf gros imprévu, une pandémie capricieuse par exemple, Lutry retrouvera sa Fête des vendanges en 2022. Après deux années blanches dues au Covid et alors que la dernière édition (2019) a laissé un gros trou dans la caisse, une nouvelle équipe a été nommée pour relancer l’événement.

Ils sont dix au sein du comité d’organisation. «Nous venons tous de Lutry et de la région et sommes très attachés à cette fête que nous connaissons depuis tout petits, résume le président, Baptiste Savoy. Chaque membre du comité a déjà tenu un bar ou un caveau et c’était l’occasion de poursuivre notre investissement. À titre personnel, j’ai aussi d’excellents souvenirs de mes vacances avec la Colonie de Lutry, à laquelle tous les bénéfices de la fête sont reversés. Nous avons à cœur de contribuer à la perpétuation de ces camps.»

La manifestation conservera son caractère populaire et intergénérationnel, assure le comité d’organisation. Odile Meylan

Il s’agit aussi de tourner la page de l’édition 2019, marquée par des soupçons d’irrégularités financières. Face aux revenus étonnamment maigres annoncés par l’ancien comité d’organisation, un rapport avait été commandé à une fiduciaire. Après des remous politiques, l’Association de la Fête des vendanges avait fini par transmettre le dossier au Ministère public. «L’affaire est entre les mains de la brigade financière et l’enquête n’est toujours pas terminée», indique aujourd’hui Etienne Blanc, municipal et membre du comité de l’Association de la Fête.

«Nous conserverons ce qui caractérise cette fête mais nous souhaitons aussi la moderniser en mettant à son service les outils digitaux et numériques actuels.» Baptiste Savoy, président du comité d’organisation

La structure de l’événement a en tout cas été revue. Il y a désormais deux présidents distincts pour l’association et le comité d’organisation. «C’est un toilettage des statuts qui permet de clarifier les rôles et d’empêcher qu’une personne avec deux casquettes bloque tous les processus, explique Ludovic Paschoud, nouveau président de l’association. Les soucis rencontrés en 2019 ont eu des effets bénéfiques, nous sommes plus attentifs et prévoyants. Je répète qu’ils étaient liés à une association et non d’ordre politique. Nous sommes donc confiants pour la suite.»

Justement, comment s’annonce l’édition 2022, prévue du 23 au 25 septembre? «Nous conserverons ce qui caractérise cette fête, c’est-à-dire l’aspect traditionnel et populaire, le caractère intergénérationnel, le but social et l’engagement totalement bénévole de tous les membres. L’aspect viticole et le focus sur les vignerons de la commune resteront centraux. En même temps, nous souhaitons moderniser la fête en mettant à son service les outils digitaux et numériques actuels, tout en intégrant chaque génération», annonce Baptiste Savoy. Le comité d’organisation affirme avoir présenté «un budget prévisionnel bénéficiaire».

