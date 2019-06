La Fête des vignerons veut séduire Outre-Sarine

La Fête des vignerons cherche à se rapprocher de la Suisse alémanique. Elle a instauré le concept de journées cantonales qui permettront à tous les cantons du pays d'être présentés du 18 juillet au 11 août à Vevey (VD).

Programmée une fois par génération, la Fête des vignerons souffre d'un déficit de notoriété en Suisse alémanique. Bien qu'inscrit à l'UNESCO, l'événement est, par exemple, moins connu outre-Sarine que la Fête des vendanges de Neuchâtel. D'où la volonté des organisateurs de cette édition 2019 de combler le Röstigraben. «Nous voulons construire un pont avec la Suisse allemande», a expliqué Frédéric Hohl, le directeur de la manifestation.

Tous les cantons disent oui

En collaboration avec les associations de viticulteurs, les organisateurs ont décidé de mettre sur pied des journées cantonales pour tout le pays. «Les 26 cantons ont dit oui. Ils ont été très enthousiastes à l'idée de pouvoir venir présenter leur culture, leurs produits et leurs attractions touristiques», a relevé M. Hohl. Différentes opérations marketing ont aussi été menées du côté alémanique, où des spots publicitaires ont par exemple été diffusés en juin à la télévision.

A la mi-juin, sur l'ensemble des billets vendus, environ 15% l'ont été en Suisse allemande, contre 80% pour la Suisse romande et 5% pour le Tessin et l'étranger. Ce pourcentage reste modeste, mais les organisateurs se disent déjà satisfaits.

Croisière soleuroise

Parmi les journées cantonales les plus attendues, il faut citer celle de Soleure le 3 août. «Chargé pour Soleure», dans le langage populaire, cela signifie être alcoolisé.

L'expression renverrait à l'ivresse des bateliers qui exportaient autrefois les vins vaudois vers la Suisse alémanique via le canal d'Entreroches et l'Aar, non sans goûter à la marchandise. Soleure joue là-dessus. La journée spéciale du canton sera placée sous le slogan: «Chargé pour Vevey».

Ce sont cette fois les vins soleurois qui arriveront dans le canton de Vaud par l'eau. Une «croisière» de trois jours est prévue avant d'arriver à Vevey, avec des arrêts à Büren an der Aare (BE), au Landeron (NE), à Auvernier (NE) et à Yverdon-les-Bains (VD).

Cirque et vin: ce sont les deux domaines qui seront mis en avant par l'Argovie le 6 août. Les deux grandes sociétés de cirque Monti et Nock (qui a récemment annoncé la fin de ses activités) sont basées dans le canton. Le funambule Freddy Nock marchera notamment sur un câble tendu entre deux camions-grues.

Bâle-Ville avec le Jura

Comme dans d'autres domaines, Bâle-Ville fera cause commune avec le Jura le 28 juillet sous le slogan «Jura & Bâle-Ville - Carnaval et plus encore!». Le canton alémanique apportera le «Klamauk», une sculpture-machine réalisée par Jean Tinguely et venant du musée éponyme, qui fera office d'ambassadeur de la vie culturelle de Bâle. Des ensembles traditionnels défileront, à l'instar des Fifres et Tambours de Bâle ou des Seibi Mysli (section féminine du carnaval).

Le canton de Zurich annonce, lui, un cortège de 800 personnes costumées pour le 4 août. L'idée sera d'insuffler à Vevey l'esprit du «Sechseläuten», la célèbre fête printanière censée chasser la saison froide par la mise à feu du bonhomme d'hiver.

Speed dating bilingue

De son côté, St-Gall (21 juillet) va tenter de rapprocher les deux rives de la Sarine avec du speed dating et des parties de cartes. Les cantons de Suisse centrale (27 juillet) mettront chacun en avant une troupe de parade musicale ou théâtrale: Uri présentera ainsi «Tellspiele», un spectacle de théâtre incarnant la légende de Guillaume Tell.

Les Alémaniques profiteront aussi de la «Winzerfest» pour faire goûter aux Romands leurs spécialités culinaires: saucisses de St-Gall, fromages d'alpage bernois, bières appenzelloises ou viande séchée des Grisons. Les produits grisons seront acheminés en terres vaudoises par une caravane avec des chevaux.

Autre originalité: les trois Appenzellois de la fameuse publicité pour le fromage Appenzeller au slogan «Le secret le plus corsé de Suisse» seront du voyage à Vevey. (ats/nxp)