La 9e édition de La Fête du Slip aura lieu du 13 au 16 mai à Lausanne. Contraintes sanitaires obligent, la manifestation consacrée à la diversité sexuelle se resserre sur son bastion lausannois, le quartier de Sévelin.

Une exposition pluridisciplinaire sur le genre et le graphisme aura lieu au Musée de design et d’arts appliqués contemporains (Mudac) dans le cadre du festival et fera l’objet pour la première fois d’un programme de médiation scolaire, ont aussi annoncé jeudi les organisateurs.

«Subversi·ive·s – graphisme, genre et pouvoir» s’adressera au jeune public avec des visites spécialement organisées pour les élèves des classes de la région, du 10 au 12 mai 2021. Le festival proposera des outils pédagogiques aux enseignants afin de thématiser ces questions d’actualité avec les élèves, précisent les organisateurs.

En journée, en petit comité, dans la rue ou dans l’espace virtuel, le programme complet de La Fête du Slip sera dévoilé le 29 avril prochain. «La 9e édition s’annonce certes plus intime et plus sage que les années précédentes, mais toujours aussi coquine», promettent ses responsables.

