Canton de Bâle-Campagne – La Fête fédérale de lutte réunira 400’000 personnes De vendredi à dimanche à Pratteln (BL), 50’900 spectateurs se retrouveront dans la plus grande arène sportive de Suisse pour observer 280 lutteurs.

Vendredi, les compétitions de la Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres commencent à la mi-journée. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Peter Klaunzer

Environ 400’000 personnes sont attendues de vendredi à dimanche à Pratteln (BL) pour la Fête fédérale de lutte. La plus grande arène sportive de Suisse accueillera 50’900 spectateurs et verra s’affronter 280 lutteurs. Il s’agit d’une des principales fêtes populaires du pays, organisée tous les trois ans.

Sur 15’000 m2, soit deux terrains de football et demi, sept surfaces rondes recouvertes de 245 m3 de sciure attendent les meilleurs lutteurs des quatre coins de la Suisse. Autant dire que les sportifs seront à peine reconnaissables depuis les tribunes de l’arène hexagonale, sans emmener ses jumelles avec soi. Des écrans géants sont toutefois aussi disposés sur le site de la fête.

Premières compétitions dès vendredi

Vendredi, les compétitions de la Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres commencent à la mi-journée. Un cortège traditionnel d’inauguration est également prévu l’après-midi, du centre de Pratteln à l’aire de la fête.

Samedi, les premiers combats débuteront à 08h00. Les derniers se termineront en fin d’après-midi avant de céder la place à la compétition du lancer de la pierre d’Unspunnen. La journée décisive pour l’attribution du titre de roi des lutteurs est agendée au dimanche, de 07h45 à 17h00. Le vainqueur gagnera notamment un taureau.

En marge des compétitions, des concerts de musique pop et de Schlager agrémentent ce week-end prolongé dès jeudi soir déjà. D’autres attractions et festivités en tous genres sont également organisées sur le site. Le public pourra faire la fête jusque tard dans la nuit, vendredi et samedi.

En direct à la télévision

Pour les curieux qui préfèrent rester chez eux, le grand événement sportif est retransmis en direct à la télévision alémanique SRF. Les chaînes des autres régions linguistiques de la SSR le diffusent aussi par moments.

L’installation des infrastructures du site a mobilisé de nombreux soldats en cours de répétition. La police de Bâle-Campagne a donné son feu vert au concept de sécurité de l’événement au début de l’été.

Les lieux sont accessibles en transports publics, trams et bus compris. Des quais ont été prolongés en gare de Pratteln et des ponts provisoires d’accès, enjambant un ruisseau, ont été construits pour accueillir la grande foule sur l’aire de la fête. Le budget de l’événement atteint 42 millions de francs.

ATS

