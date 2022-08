Événement estival à Grandson – La Fête médiévale intra-muros une dernière fois Mise entre parenthèses par la pandémie, la manifestation sera impactée jusqu’en 2026 par les importants travaux de transformation du château. Frédéric Ravussin

La Fête médiévale du château de Grandson est née au début des années 2000. JEAN-PAUL GUINNARD

Annulée en 2020, montée en format réduit l’année suivante, la Fête médiévale du château de Grandson retrouve son lustre originel ce week-end. Avant de tirer sa révérence pour trois ans, dans sa géométrie habituelle en tout cas.

À peine les derniers visiteurs partis, le monument historique plongera dans la longue période de travaux de transformation qui l’attend. «Nous avons un délai à tenir, puisque tout doit être prêt pour 2026, année qui marque le 550e anniversaire de la bataille de Grandson», souligne Diego Mediano, responsable communication de la Fondation du château.

Ancrée dans la tradition

Une raison de plus, donc, pour aller s’imprégner dans l’ambiance historique que les Amis du château recréent chaque année à la mi-août depuis longtemps. «Le nouveau comité a abattu un travail considérable en quelques mois pour que la fête soit belle, ancrée dans la tradition des précédentes», note une de ses membres, Annick Voirol.

Artisans, artistes, musiciens et compagnies médiévales prendront ainsi possession des jardins, de la terrasse, de l’esplanade, de la cour intérieure et de plusieurs pièces. «Et il y aura du cerf à la broche et de la cervoise bien fraîche», reprend Annick Voirol.

«Organiser la fête au château pendant les travaux sera difficile, voire impossible.» Diego Mediano, responsable communication de la Fondation du château de Grandson

Et après, Grandson devra-t-il composer sans son point d’orgue touristique estival jusqu’en 2026? Pas sûr. «Tenir la manifestation au château sera difficile, voire impossible», reconnaît Diego Mediano. Les Amis du château le savent bien. Tout comme ils sont conscients des difficultés liées à une organisation extra-muros. «On a commencé à réfléchir à ce qui est réalisable. Mais pour le moment on est concentré à faire en sorte que la fête de ce week-end soit belle», conclut Annick Voirol.

