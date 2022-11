Comment le basculement à droite du gouvernement vaudois allait-il se manifester sur la feuille d’impôt? La question était lancinante, depuis les élections. Et encore plus depuis quelques semaines. Il faut dire que la présentation du budget vaudois 2023, en septembre, par la nouvelle ministre Valérie Dittli, n’a pas permis de distinguer que le PLR et ses alliés détenaient désormais la majorité des sièges au Château. Il était uniquement question d’une baisse fiscale de 73 millions sur un budget qui dépasse les 10 milliards. Soit l’équivalent de 2 points d’impôt.

Attendez pour voir! disaient les caciques des partis bourgeois. Ils enfonçaient le clou pour faire respecter le vote majoritaire de la droite du parlement, qui demande de baisser de 5 points d’impôt. L’UDC, absente du gouvernement, insistait pour que cette baisse, qui équivaut à une perte de revenus estimée à 180 millions pour l’État, soit réalisée en 2023 déjà.

Et maintenant, on a vu. L’Alliance vaudoise se félicite à l’unisson que les promesses fiscales sont tenues, dans le programme de législature 2022-2027. Certes, elles ne sont pas tenues avec la même rapidité que toutes ses composantes l’auraient souhaité, car le gouvernement propose d’y arriver progressivement, pour la fin de législature. Tout cumulé, c’est en 2028 que la baisse fiscale pour les personnes physiques aura atteint grosso modo, la valeur (actuelle) de 7 points d’impôt, soit le quart de milliard affiché hier.

Il y a là largement de quoi régaler les aficionados des cadeaux fiscaux. Et, bien sûr, de faire grincer la gauche. Car le bloc rose et Vert, désormais minoritaire, juge cette baisse mal ciblée, pas du tout en phase avec le principe de redistribution des richesses.

Peut-être, mais cette baisse n’empêche pas des investissements en nette hausse par rapport à la législature précédente. Le climat, les infrastructures de transports publics et la formation en bénéficieront. Sans compter que le gouvernement crée une nouvelle prestation sociale en réduisant le coût des abonnements Mobilis des jeunes et des retraités, pour un montant estimé à une trentaine de millions.

La montagne d’argent des années Broulis, sur laquelle le Conseil d’État est assis, permet encore de «voir venir» et de donner à chaque camp des raisons de ne pas trop se plaindre.

