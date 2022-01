Littérature jeunesse - La fiction sensibilise dès 6 ans aux questions de genre

Deux livres romands évocateurs et poétiques mettent en scène «Camille aux papillons», né garçon mais se sentant fille, et «Polly», enfant intersexe.

Rose pour les filles, bleu pour les garçons. Les différences de genre sont très marquées chez les plus jeunes, notamment en raison du marketing. Si les codes couleurs s’estompent ensuite, les clichés ont la vie dure, à des âges où la construction identitaire est essentiellement affaire de repères.

Comment expliquer aux enfants que certaines personnes se trouvent dans une zone plus floue sur l’échelle du genre? Nées intersexe, ou venues au monde filles ou garçons et se sentant de l’autre sexe. La thématique se trouve de plus en plus prise en compte, notamment dans l’école vaudoise.