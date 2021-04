Chef-d’œuvre iranien – La fierté et la honte d’un peuple Les cinémas rouvrent avec au moins un immense film: «There Is No Evil», de l’Iranien Mohammad Rasoulof, Ours d’or à Berlin. Boris Senff

Fermer les yeux ou se regarder dans le miroir de la morale? Cette question se pose à plusieurs personnages de «There Is No Evil», film en quatre volets indépendants qui explorent le même thème. Trigon-film.org

Inviter trop franchement la politique dans un film n’est pas la plus franche garantie de le réussir… Le dissident iranien Mohammad Rasoulof y parvient pourtant au-delà de tous les espoirs que l’on pouvait mettre dans ce cinéaste déjà remarqué et primé pour «Un homme intègre», prix Un certain regard au Festival de Cannes en 2017. Il y a quatre ans, cette œuvre âpre, rigoureuse dans sa forme, s’inscrivait dans une logique frontale, décrivant la destruction d’un homme, de ses espoirs, en butte à la corruption sévissant jusque dans la campagne iranienne.

La charge était claire, le drame esthétiquement maîtrisé, mais la dénonciation attendue… et très bien entendue par le régime iranien qui condamna le cinéaste à une interdiction de sortie du pays et à une peine de prison. Avec «There Is No Evil» («Le diable n’existe pas»), Mohammad Rasoulof, pourtant en proie à toutes difficultés pour son tournage, étoffe somptueusement le propos politique tout en le dépassant avec maestria.

Divisant son film en quatre volets autonomes de trente à quarante minutes mais reliés par la thématique de la peine de mort – un tabou en Iran –, il met en place un dispositif qui lui permet de multiplier les perspectives, d’éviter l’univocité du propos. La peine capitale hante chacun des métrages mais par toutes sortes de détours, que les personnages évoluent dans une prison militaire, dans la paisible vie quotidienne urbaine ou dans une campagne bucolique. La question douloureuse s’introduit d’ailleurs dans chaque chapitre avec une habileté folle, prenant des chemins narratifs totalement différents d’une histoire à l’autre, aussi sensibles que haletants.

Mais l’immense intérêt du film – et sa force supérieure – ne réside pas dans la confrontation directe avec les exécutions étatiques, mais dans la façon – ou plutôt les façons – de montrer comment elles viennent hanter les Iraniens, attiser leurs scrupules, enflammer leur culpabilité. «There Is No Evil» ne fait pas mentir son titre et opère un retournement fantastique: plutôt que d’accuser le mal, il montre avec subtilité comment ses compatriotes résistent, vivent dans le malaise de leur conscience et parviennent, parfois, à échapper à la fatalité étatique, celle qui veut en faire des tueurs programmés.

Rasoulof réussit ainsi l’exploit de quitter le rivage de la honte en montrant le souci moral d’Iraniens dont la délicatesse sentimentale, l’aptitude à échanger sur des sujets graves et le courage individuel se présentent en légitimes motifs de fierté, mérites qui circulent en abondance sous le couvercle social des mollahs. Un film qui doit gonfler le cœur de ses compatriotes (pour ceux qui arrivent à le voir) et qui donne une fantastique leçon de cinéma et d’engagement au reste du monde.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.