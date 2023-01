Finances des villes romandes – La FIFA a prêté des millions à Genève, Lausanne et Neuchâtel Une enquête exclusive de la RTS révèle que les collectivités publiques suisses dépendent de l’instance mondiale du football pour financer leurs activités. Etonam Ahianyo

Le président de la FIFA Gianni Infantino brandissant le drapeau suisse. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Les collectivités publiques suisses ont souvent recours aux emprunts de plusieurs partenaires pour financer leurs activités. Mais la présence d’un acteur particulier sur ce marché créé la surprise. Il s’agit de la Fédération internationale de football (FIFA).



Selon une enquête exclusive de la RTS, plusieurs villes romandes bénéficient des fonds de la FIFA. Les villes de Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds et le Canton de Neuchâtel sont notamment cités.



En 2022, la ville de Genève était en tête des cités qui ont eu recours aux emprunts de l’instance mondiale du foot avec 150 millions de francs. Elle est suivie de Neuchâtel, 100 millions et Lausanne dont les emprunts se chiffrent à une quarantaine de millions.



Selon la chaîne publique suisse, les fonds prêtés par la FIFA proviennent des milliards de francs récoltés par l’institution sur les droits TV. Il s’agit d’emprunts à court terme, une pratique courante qui permet aux communes et cantons d’avoir des liquidités.

