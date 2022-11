Mondial 2022 – La FIFA et le Qatar interdisent l’alcool autour des stades La consommation d’alcool à la périphérie des terrains de jeu est bannie dans le petit émirat désertique.

Les consommateurs d’alcool ne sont pas bienvenus aux abords des stades durant le Mondial. AFP/MIGUEL MEDINA

Les autorités du Qatar et la Fifa sont revenues sur la décision de vendre de la bière aux supporters autour des stades du Mondial-2022, a annoncé l’instance dirigeante du football dans un communiqué vendredi, à deux jours du coup d’envoi.

«A la suite de discussions entre les autorités du pays hôte et la Fifa», il a été décidé de «supprimer les points de vente de bière des périmètres des stades» et de «concentrer la vente de boissons alcoolisées» dans les fan zones et les établissements autorisés, précise ce communiqué, sans donner les raisons d’une telle décision.

AFP

