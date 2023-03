Transactions controversées – La FIFA met «en pause» ses prêts aux collectivités Lausanne avait fait des emprunts à court terme cumulés de 1,2 milliard à la fédération sportive. Critiquée après ces révélations, elle y avait renoncé. Chloé Din

AFP

La FIFA met «en pause» sa pratique des prêts à court terme aux collectivités publiques. C’est ce qu’indique Thomas Peyer, directeur financier de la fédération sportive, dans une interview au journal «L’Agefi» parue mercredi. Mis au jour par les titres de Tamedia, puis par la RTS, ce type d’investissement avait bénéficié aux villes de Lausanne, Genève et Berne, ainsi qu’au Canton de Neuchâtel.

Entre 2017 et 2022, la capitale vaudoise avait contracté successivement 28 emprunts, pour un montant moyen de 40 millions de francs par emprunt. Cumulées, les sommes empruntées totalisaient 1,2 milliard de francs. L’information avait suscité la controverse en raison des critiques formulées contre la FIFA dans le cadre de la Coupe du monde au Qatar. La ville de Lausanne avait notamment renoncé à organiser des fan zones, citant la situation de violation des droits humains et le non-respect des conditions de travail dans le pays.

Pas de «soft power»

Depuis lors, la Municipalité avait annoncé qu’elle renonçait à ce type d’emprunt. De son côté, la FIFA indique désormais qu’elle suspend les nouveaux investissements dans ce domaine, mais sans exclure de les reprendre. Elle s’était engagée dans ce genre de transactions il y a cinq ans par le biais d’une plateforme appelée Loanboox. Celle-ci permettait, notamment aux collectivités, de contracter des emprunts à court terme en identifiant de manière transparente le prêteur.

La FIFA explique que ces instruments s’inscrivaient dans la politique de placement de ses importantes réserves cumulées durant la Coupe du monde. Selon la fédération, celles-ci permettent de soutenir ses associations membres et organiser des compétitions plus petites, notamment pour les jeunes et les femmes. Elle assure que les prêts aux collectivités n’ont pas été une source de soft power, soit d’influence, l’objectif étant avant tout d’investir «de manière sûre».

Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.