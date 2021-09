Que risquent le Brésil et l’Argentine? Afficher plus

L’incertitude ne va pas planer longtemps. La FIFA a en effet promis de livrer sa sentence sur les conséquences de ce match arrêté à São Paolo dans les 72 heures. Selon le quotidien italien La Gazzetta dello Sport, souvent bien informé, deux verdicts sont aujourd’hui envisageables. Le premier serait la répétition pure et simple du match. Une option qui s’annoncerait très compliquée, tant il est difficile de trouver une nouvelle date dans un calendrier qui affiche plus que complet. Sans compter les probables protestations des clubs européens qui verraient ainsi leurs internationaux brésiliens et argentins prolonger un séjour en Amérique du Sud. Avec comme principale conséquence de manquer un ou plusieurs matches avec leurs clubs respectifs.

La deuxième hypothèse voudrait que le Brésil perde cette rencontre sur le tapis vert. Avec la possibilité d’ajouter à cette défaite une obligation, pour les quintuples champions du monde, de disputer un ou plusieurs de ses prochains matches de qualification au Mondial 2022 hors du pays. Une sanction qui ne prétériterait toutefois pas la qualification du Brésil pour le Qatar vu la position de force qu’occupe actuellement la sélection de Tite au classement. Quant à l’Argentine, elle ne risquerait absolument rien même si les accusations brésiliennes d’avoir falsifié les documents sanitaires de quatre de ses joueurs étaient avérées.