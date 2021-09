Politique yverdonnoise – La fille de l’ancien syndic pourra examiner son bilan Le Parti socialiste n’évincera pas la fille de Jean-Daniel Carrard, nouvelle élue à la commission de gestion. Le Canton n’y voit «aucune incompatibilité légale existante». Erwan Le Bec

Les activités politiques yverdonnoises ont repris jeudi. PATRICK MARTIN

Le premier esclandre de la législature connaît peut-être déjà son épilogue. Non, il n’y a «aucune incompatibilité légale existante» à ce qu’une élue, fille d’un ancien syndic devenu municipal, siège dans une commission chargée de surveiller l’œuvre de l’Exécutif, tranchent les services cantonaux.

La réponse de la Direction des affaires communales et droits politiques a été lue jeudi soir au Conseil yverdonnois. Elle désavoue le Parti socialiste, qui avait demandé un avis juridique sur l’élection à la commission de gestion d’Apolline Carrard, jeune élue PLR. «Un réel problème d’éthique», avait plaidé la gauche, en juin. Pour le camp rose-vert, impossible pour elle d’examiner le bilan de l’année 2021, au cours de laquelle son père a été syndic jusqu’en juin, avant de devenir municipal des Bâtiments depuis juillet.

«Ma démarche est positive»

Pour le Canton, la nouvelle élue n’aura également pas à se récuser le cas échéant: la conseillère ayant été choisie par le plénum en toute connaissance de cause et conformément au règlement du Conseil.

«Je suis satisfaite, réagit la principale intéressée. C’est une attaque qui visait plus mon père que moi, j’imagine. Je vais dans cette commission par intérêt personnel et parce que c’est un bon apprentissage politique. Ce n’est évidemment pas pour faire obstruction, au contraire. Ma démarche est positive.» L’élue se récusera-t-elle tout de même spontanément le cas échéant? «C’est une question de bon sens. J’écouterai également les avis des collègues de la commission et on verra au cas par cas.»

Erwan Le Bec est journaliste au quotidien 24heures pour la rubrique Vaud & Régions. Il couvre plus particulièrement le Nord vaudois. @ErwanLeBec

