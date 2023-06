1 Aigbogun Eseosa (23.05.1993, Paris FC (FRA), 89 matches, 3 buts), 2 Arfaoui Amira (08.08.1999, Bayer 04 Leverkusen (GER), 1 match, 0 but), 3 Bachmann Ramona (25.12.1990, Paris St-Germain (FRA), 131 matches 57 buts), 4 Beney Iman (23.07.2006, BSC YB-Frauen, 0 match) 5 Bühler Luana (28.04.1996, TSG 1899 Hoffenheim (GER), 38 matches 1 but), 6 Calligaris Viola (17.03.1996, Levante UD Femenino (ESP), 43 matches 5 buts), 7 Crnogorcevic Ana-Maria (03.10.1990, FC Barcelona (ESP), 145 matches, 70 buts), 8 Felber Laura (17.08.2001, Servette FC Chênois Féminin, 1 match, 0 but), 9 Friedli Seraina (20.03.1993, FC Zürich Frauen, 10 matches, 0 but), 10 Herzog Elvira (05.03.2000, RB Leipzig (GER), 4 matches, 0 but), 11 Humm Fabienne (20.12.1986, FC Zurich Frauen, 78 matches, 25 buts), 12 Lehmann Alisha (21.01.1999, Aston Villa W.F.C. (ENG), 36 matches, 6 buts), 13 Maritz Noelle (23.12.1995, Arsenal W.F.C. (ENG), 102 matches, 2 buts), 14 Marti Lara (21.09.1999, Bayer 04 Leverkusen (GER), 11 matches, 0 but), 15 Mauron Sandrine (19.12.1996, Servette FC Chênois Féminin, 31 matches, 2 buts), 16 Peng Livia (14.03.2002, Levante UD Femenino (ESP), 2 matches, 0 but), 17 Piubel Seraina (02.06.2000, FC Zürich Frauen, 5 matches, 1 but), 18 Reuteler Géraldine (21.04.1999, Eintracht Frankfurt (GER), 53 macches, 11 buts), 19 Rey Marion (21.03.1999, FC Zürich Frauen, 4 matches, 0 but), 20 Riesen Nadine (11.04.2000, FC Zürich Frauen, 7 matches, 0 but), 21 Sow Coumba (27.08.1994, Servette FC Chênois Féminin, 34 matches, 13 buts), 22 Stierli Julia (03.04.1997, FC Zürich Frauen, 27 matches, 1 but), 23 Terchoun Meriame (27.10.1995, Dijon FCO (FRA), 20 matches, 2 buts), 24 Thalmann Gaelle (18.01.1986, Real Betis Féminas (ESP), 104 matches, gardienne), 25 Touon Ella (07.08.2003, SGS Essen (GER) 1 match, 0 but), 26 Wälti Lia (19.04.1993, Arsenal W.F.C. (ENG), 108 matches, 5 buts), 27 Xhemaili Riola (05.03.2003, SC Freiburg (GER), 22 matches, 2 buts.