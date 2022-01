Star du short-track – La fille d’Yves Sarault vise plusieurs médailles à Pékin À 21 ans, la Canadienne Courtney Sarault est dominante dans trois disciplines. Tout avait commencé en Suisse quand son papa était hockeyeur professionnel. Emmanuel Favre, Montréal

Si elle monte sur un podium olympique à Pékin, Courtney Sarault assure qu’elle aura une pensée pour la Suisse. DR

La concentration des athlètes est à peine perturbée par la sono qui résonne dans la vieille Aréna Maurice Richard, sise à quelques mètres du Stade olympique, où sportifs et sportives avaient défilé en 1976, et du Stade Saputo, le domicile du CF Montréal dans la ligue professionnelle nord-américaine de football (MLS).

L’Aréna Maurice Richard, le lieu d’entraînement de Courtney Sarault. E. Favre

Sur la glace, des cônes, beaucoup de cônes. Des seaux d’eau qui sont constamment déversés sur la zone d’entraînement pour offrir une meilleure adhérence aux patineurs et patineuses. Et les membres de l’équipe nationale du Canada de vitesse sur piste courte (short-track), en pleine préparation pour les Jeux olympiques qui auront lieu à Pékin du 4 au 20 février 2022. Parmi eux, des étoiles mondiales de la discipline, dont Charles Hamelin (cinq médailles olympiques) et Kim Boutin (3).