Belgique – La fille naturelle de l’ex-roi Albert devient princesse Delphine Boël avait entamé son combat pour être reconnue par son père il y a sept ans. Comme l’ADN a parlé, la justice a décidé qu’elle aurait droit à un titre.

Elle se battait depuis sept ans pour faire reconnaître sa filiation et ses droits. Delphine Boël, fille longtemps cachée de l’ex-roi des Belges Albert II, a vu son combat couronné de succès: la justice lui a accordé le titre de princesse et le nom de Saxe-Cobourg.

L’arrêt rendu jeudi par la cour d’appel de Bruxelles «lui donne pleinement satisfaction», a réagi son avocat Marc Uyttendaele en confirmant une décision tombée quatre semaines avant la date annoncée et révélée par la chaîne RTBF. Lors de l’ultime audience d’un long feuilleton à rebondissements, le 10 septembre, les avocats d’Albert II avaient contesté qu’elle puisse exiger le titre de princesse.

Liaison de vingt ans

Artiste plasticienne âgée de 52 ans, Delphine Boël est née de la liaison de près de vingt ans qu’a eue dans les années 60 et 70 sa mère, Sibylle de Sélys Longchamps, avec Albert. Ce dernier était alors prince héritier, marié depuis 1959 avec la future reine Paola.

L’ancien souverain – sur le trône de 1993 à 2013 et père du roi actuel, Philippe – a nié cette filiation pendant des années, jusqu’à ce que la justice le contraigne à un test ADN en 2019.

Le résultat du test a finalement été rendu public à son initiative le 27 janvier dernier. «Les conclusions scientifiques indiquent qu’il est le père biologique de Madame Delphine Boël», ont alors annoncé ses avocats Mes Alain Berenboom et Guy Hiernaux .

«Enfant au rabais»

Désormais, Delphine Boël «veut avoir exactement les mêmes prérogatives, titres et qualités que ses deux frères (Philippe et Laurent) et sa soeur» (Astrid), avait expliqué en septembre Me Uyttendaele. «Elle ne veut pas être un enfant au rabais», avait-il martelé.

Delphine Boël, qui avait renoncé au patronyme de Jacques Boël, l’époux de sa mère, sera dorénavant nommée «Son Altesse Royale Delphine de Saxe-Cobourg», a tranché jeudi la cour d’appel. «La cour affirme que le Roi Albert II est son père et qu’elle portera désormais le nom patronymique de Saxe-Cobourg», a commenté Me Uyttendaele dans un communiqué.

Demandes «satisfaites»

Le contenu de la décision a été confirmé à l’AFP par une source judiciaire qui a précisé que ses enfants, adolescents, «seront également Prince et Princesse de Belgique». Les demandes de Delphine Boël «visant à ce qu’elle soit traitée sur le même pied que ses frères et sa soeur ont été satisfaites», selon son avocat.

«Cette victoire judiciaire ne remplacera jamais l’amour d’un père, mais offre un sentiment de justice, renforcé encore par le fait que nombre d’enfants qui ont traversé les mêmes épreuves pourront y trouver la force de les affronter», a encore affirmé Me Uyttendaele.

En août, lors d’une rencontre avec l’AFP, Delphine Boël avait assuré que la reconnaissance de paternité acquise en janvier avait «vraiment changé (sa) vie».

Le «linge sale»

L’existence de la fille cachée du roi avait été révélée en 1999 par un journaliste. «J’étais le linge sale d’Albert II», avait confié à l’AFP l’artiste plasticienne.

Elle avait refusé de dire ce qu’elle attendait du dernier acte du long bras de fer judiciaire, engagé en 2013 après l’échec d’une tentative de conciliation. Elle doit s’exprimer lundi prochain devant la presse avec ses avocats.

