Missions de secours en Suisse – La fin d’année a été mouvementée pour les sociétés de sauvetage La Rega, Air-Glaciers et Air Zermatt annoncent ce mercredi avoir effectué d’avantage de missions durant cette période de fêtes que l’année passée.

Entre le 18 décembre 2021 et le 2 janvier 2022, Air-Glaciers a effectué 229 sauvetages. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

La période des fêtes de fin d’année a été plus intense que l’année dernière, constatent les sociétés de sauvetage après avoir fait le bilan de leurs missions. Mais le nombre de ces interventions n’atteint pas le niveau des années pré-Covid.

Les équipages sont intervenus pour des patients souffrant de maladies aiguës, pour des vols de transfert d’hôpitaux régionaux vers des hôpitaux centraux ainsi qu’après des accidents de la circulation, du travail et de sports d’hiver. La plupart des missions ont été effectuées par les équipages des bases de Suisse centrale, de l’Oberland bernois et des Grisons.

Deux fois plus de missions

De son côté, entre le 24 décembre 2021 et le 3 janvier 2022, Air Zermatt a effectué 117 sauvetages par hélicoptère et 65 interventions en ambulance. C’est «presque deux fois plus que l’an passé durant la même période. Le nombre de missions n’atteint toutefois pas celui des années pré-Covid», indique à Keystone-ATS la compagnie haut-valaisanne.

Même constat chez Air-Glaciers. Entre le 18 décembre 2021 et le 2 janvier 2022, Air-Glaciers a effectué 229 sauvetages au départ de ses bases de Sion, Collombey (VS), Saanen (BE) et Lauterbrunnen (BE), précise la compagnie. C’est plus que les 133 enregistrées sur la même période l’an dernier mais inférieur au 282 effectuées en 2018/2019.

Pandémie et météo

Les chiffres liés au déploiement des équipages reflètent en règle générale les conditions météorologiques, le comportement de loisirs et les activités de voyage de la population et des touristes étrangers en Suisse. Ils sont donc soumis à des fluctuations naturelles, notent la Rega et Air-Glaciers.

Pour rappel, la période des fêtes 2020/2021 avait été plutôt «calme», selon les sociétés de sauvetage. Air Zermatt avait même indiqué que ses hélicoptères n’avaient jamais aussi peu travaillé durant ces quelques jours habituellement chargés en interventions.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.