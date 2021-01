Fin de service – La fin de la 2G ne condamne pas que le vieux Nokia de grand-papa Swisscom a cessé l’exploitation de l’ancêtre des réseaux le 31 décembre. Une décision qui pose un tas de problèmes pour les automates à billets de train, les compteurs électriques ou… l’ouverture des containers à poubelles! Cédric Jotterand

Le municipal responsable des Déchets d’Apples, Claude-Alain Cavigioli (ici avec l’employé communal Grégory Bomba), a dû trouver une solution de remplacement pour prolonger l’ouverture des containers via la 2G après l’arrêt du service par Swisscom au 31 décembre 2020. PATRICK MARTIN

Je vous parle d’un temps où posséder un téléphone portable Nokia était le nec plus ultra. Grâce au réseau 2G – une révolution pour une époque pourtant pas si lointaine – il était en effet possible de téléphoner, d’envoyer des SMS et… pas grand-chose d’autre. Dans l’ombre des futurs accros du smartphone, entreprises et collectivités publiques ont également mordu à l’hameçon pour équiper les automates à billets des TL, les compteurs électriques, des alarmes automatiques et même les poubelles, d’un seul coup capables de s’ouvrir à distance grâce au fameux réseau. Émerveillement.