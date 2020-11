Maison-Blanche – La fin de la présidence Trump mise à nu dans «Playboy» Brian Karem, l’impertinent correspondant du magazine «Playboy» à la Maison-Blanche, chronique le divorce annoncé entre Donald Trump et l’Amérique. Jean-Cosme Delaloye, New York

Brian Karem devant la Maison-Blanche, le 13 novembre dernier. @BrianKarem

Une fois n’est pas coutume, Brian Karem ne doit pas hurler sa question à la volée à Donald Trump en ce 23 septembre 2020. Ce jour-là, le journaliste du magazine «Playboy» normalement relégué au fond de la salle de presse de la Maison-Blanche, n’est pas ignoré par le président des États-Unis. Il obtient même le droit de poser la première question: «Pouvez-vous nous assurer qu’il y aura une transition de pouvoir pacifique?»

«Nous allons voir ce qui va se passer», répond calmement le président. «Vous savez que je me suis plaint très fortement des bulletins de vote [ndlr: par correspondance]. Et les bulletins sont un désastre.» Brian Karem le relance et la réponse qu’il obtient alors, 6 semaines avant l’élection présidentielle du 3 novembre, est l’esquisse de la stratégie mise en place actuellement par Donald Trump pour contester sa défaite face à Joe Biden: «Si vous vous débarrassez des bulletins, nous aurons un très pacifique… il n’y aura pas de transfert [de pouvoir], il y aura une continuation.»

Deux mois après cet échange, Brian Karem se dit «fatigué» mais convaincu que le divorce entre l’Amérique et le président est consommé. «Il ne pense pas qu’il va devoir partir, mais cela va arriver», assure Brian Karem. «Et une fois qu’il sera parti, nous nous porterons mieux honnêtement.»

«Donald Trump est le premier président qui se fiche de la démocratie.» Brian Karem, correspondant du magazine «Playboy» à la Maison-Blanche

Le journaliste couvre la Maison-Blanche depuis Ronald Reagan au début des années 1980. Il a vécu plusieurs fins de présidence, mais aucune comme celle de Donald Trump. «Il est le premier président qui se fiche de la démocratie», affirme-t-il. «Il ne se préoccupe que de lui-même. C’est un homme narcissique, fasciste. Il est un danger pour lui-même et pour les autres.»

Donald Trump entouré de playmates du magazine Playboy. NY Daily News via Getty Images

Le mythe du play-boy

Ces propos du journaliste de 59 ans, originaire de l’État conservateur du Kentucky, peuvent surprendre. Brian Karem écrit pour un magazine qui a contribué à construire le mythe de «Donald Trump play-boy milliardaire». Le président des États-Unis a beau avoir paradé avec une bible devant une église de Washington le 1er juin dernier, il est surtout fier d’avoir été l’un des rares hommes mis en couverture par le magazine «Playboy». C’était en mars 1990.

La couverture de «Playboy» avec Donald Trump en mars 1990. Playboy

«J’imagine que nous faisons notre mea culpa», glisse Brian Karem. «Quand mes enfants avaient 7-8 ans et qu’ils voulaient absolument quelque chose, ils se comportaient comme Donald Trump. J’ai l’impression d’avoir joué le rôle du parent en colère ces 4 dernières années à la Maison-Blanche. Les gens qui travaillent pour lui se voilent peut-être encore plus la face que lui.»

«J’ai l’impression d’avoir joué le rôle du parent en colère ces 4 dernières années à la Maison-Blanche.» Brian Karem, correspondant à la Maison-Blanche du magazine «Playboy».

Les échanges acides de Brian Karem avec le président ont rythmé une année marquée par la pandémie. Lorsque Donald Trump a affirmé en février que le coronavirus disparaîtrait comme par magie, il répondait au journaliste de «Playboy». Le 19 août, ce dernier avait récidivé en demandant à la volée à Donald Trump s’il n’avait pas de «regrets» pour les dizaines de milliers d’Américains morts du Covid-19.

Brian Karem interpelle l’un des conseillers de Donald Trump en juillet 2019. Le correspondant de «Playboy» est connu pour ses questions à la criée. Bloomberg via Getty Images

La question était restée sans réponse, mais Brian Karem avait joué son rôle d’agitateur déterminé à secouer les supporters du président. «Ils pensent que Donald Trump se soucie d’eux, mais ils n’en savent rien», dit-il. «L’ignorance a toujours été l’une des composantes de la société américaine et Donald Trump l’a utilisée à ses fins. La seule manière de le battre est de parler à ces gens, de les écouter et de les confronter aux faits.»

Alors que Donald Trump abreuve sa base d’accusations infondées de fraudes électorales, la tâche n’est pas aisée et les méthodes de Brian Karem font grincer des dents parmi ses pairs. «Helen Thomas (ndlr: une correspondante de la Maison-Blanche décédée en 2013 à l’âge de 92 ans) me disait toujours: «Si tu cherches à te faire des amis, ne deviens pas journaliste.» Elle me disait aussi: «Ce n’est pas la réponse qui compte, c’est d’avoir posé la question.»

Vendredi, Brian Karem a profité d’une rare apparition en public de Donald Trump depuis le scrutin du 3 novembre pour lui crier une nouvelle question: «Monsieur le président, vous avez perdu l’élection! Quand admettrez-vous que vous avez perdu l’élection?» Donald Trump a quitté la salle sans un mot et sans un regard pour lui. Mais son silence a offert à Brian Karem la réponse qu’il cherchait.