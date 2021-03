Pour les communales 2016, le PLR avait déployé une magnifique campagne électorale, estampillée «Être de Montreux, c’est…»: elle déclinait toutes sortes d’affirmations auxquelles de très nombreux habitants pouvaient s’identifier, du bord du lac jusque dans les villages du haut. La vague bleue déferlait sur la Ville et le syndic, Laurent Wehrli, passait dès le premier tour, suivi par ses trois colistiers. Le parti semblait même capable de remporter un 5e siège à la Municipalité. Mais dans un Exécutif où le PLR et le PS avaient jusqu’à présent travaillé en bonne intelligence, la hache de guerre n’avait pas été déterrée: la droite et la gauche avaient pactisé pour une élection tacite avec un équilibre de 4 contre 3 en faveur du PLR.

Cinq ans plus tard, le scénario est bien différent. D’une part, la majorité a basculé à gauche lors de l’élection complémentaire de décembre 2019. De plus ce lundi, c’est le socialiste Olivier Gfeller qui est passé dès le premier tour, suivi par ses 4 colistiers rose-vert. Si l’alliance se montrait arrogante, elle pourrait même s’allier pour le 2e tour avec le nouveau venu sur la scène politique montreusienne, Décroissance-Alternatives (ou – moins probable – avec Montreux Libre), pour viser un 6e siège (comme Lausanne l’a fait par le passé). La gauche montreusienne pourrait tenter cette voie et ne pas être aussi polie que le PLR l’avait été avec elle en 2016. Pourquoi? Parce qu’une nouvelle histoire commence en même temps que se ferme l’ère Wehrli.

Le syndic a été un magnifique ambassadeur de sa ville. Il l’a fait rayonner dans le monde, œuvrant notamment pour la tenue à Montreux du Sommet de la Francophonie (en 2010) ou de la Conférence internationale de paix sur la Syrie (en 2014). Mais il a affronté cette législature deux gros revers: le rejet du projet de rénovation du Centre de Congrès (finalement accepté dans une version light) et l’annulation du plan général d’affectation (PGA). Le Covid a sans doute fini de tourner les habitants vers des préoccupations plus modestes et plus locales que le rayonnement international.