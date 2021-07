L’éditorial - La fin de l’état de grâce d’une ex-syndique

La conseillère d’État Christelle Luisier, ancienne syndique de Payerne, avait réussi un tour de force l’été dernier en parvenant en quelques mois à un accord avec les Communes sur la douloureuse question de la facture sociale.

Désormais signé, le texte prévoit un rééquilibrage progressif de son financement qui atteindra 150 millions par année en 2028 au plus tard. Même si ce geste du gouvernement était loin des attentes de la plupart des Municipalités, les plus critiques reconnaissaient en la magistrate broyarde une envie de dialogue et du courage.

Sa tournée des districts pour rencontrer les élus locaux avait soulevé de l’espoir au sein des autorités communales impatientes de trouver des solutions à leurs finances chancelantes.

Christelle Luisier affronte un premier conflit important. Les Communes, dont les finances ne se sont pas améliorées, accusent aujourd’hui le Conseil d’État de ne pas respecter l’accord en refusant s’accélérer le rééquilibrage malgré des comptes excellents.

La benjamine du gouvernement peine cette fois-ci à convaincre les Municipalités de la volonté du collège à trouver des solutions rapides.

Même si les accusations ciblent en premier lieu Pascal Broulis, accusé d’être le principal frein à toute réforme durable touchant les relations financières entre le Canton et les Communes, l’aura de Christelle Luisier est terni. Son état de grâce est terminé.

Les Communes ont toutefois leur part de responsabilités. Comment pouvaient-elles croire qu’une nouvelle tête puisse infléchir la politique cantonale où toutes les réformes sur les relations financières entre elles et le Canton avancent aussi rapidement qu’un paresseux anémique?

Pour changer la donne, les Communes doivent réussir à s’unir et faire un lobbying mieux organisé. Mais est-ce seulement possible de faire tirer à la même corde les autorités de Sainte-Croix, Lausanne ou Mies avec leurs sensibilités et réalités si différentes? Le canton est grand et diversifié. Le gouvernement le sait aussi.

