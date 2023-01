Route des Ormonts – La fin des «montagnes russes» de la Frasse prévue pour 2029 Le passage tourmenté avant Le Sépey peut enfin être aplani et sécurisé: le terrain, qui s’est déplacé de 100 m en 180 ans, ne bouge quasi plus. Karim Di Matteo

Les fameuses «montagnes russes» peu avant Le Sépey seront aplanies au terme de la reconstruction de la route prévue pour 2029. Le tronçon est emprunté par 5700 véhicules par jour en moyenne. Chantal Dervey

Il aura fallu près de 180 ans pour dompter le glissement de la Frasse. Depuis la fin de la construction de la route actuelle des Ormonts en 1840 dans cette portion de terrain des plus instables, celle-ci a en effet bougé d’environ 100 mètres! De quoi mettre les services cantonaux des routes sur les dents, et les amortisseurs à rude épreuve sur ce segment en «montagnes russes» situé peu avant Le Sépey et la bifurcation vers Leysin.