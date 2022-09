Maître absolu de l’instant, Roger Federer avouait jeudi perdre la notion du temps sous le coup de l’émotion. Sa fabuleuse carrière, cette épopée de 24 ans, lui semblait avoir duré «une journée» ou «une vie entière». La confusion raconte le tourbillon d’un quotidien de performances et de représentations. Elle suggère le plus grand défi de sa nouvelle vie: changer de temporalité.

Or ce défi est aussi le nôtre, cohorte des suiveurs admiratifs. Privés des promesses d’un prochain tournoi, de la grisante perspective d’un hypothétique record, nous voilà contraints de redéfinir le lien. Roger Federer ne sera plus jamais un soupir de soulagement ou un poing serré sur le canapé du salon. Il est désormais une foule de souvenirs, un récit collectif, une nostalgie à convoquer.

Est-ce un drame? Certainement pas. Le champion vient de troquer un futur incertain contre un présent apaisé. Quant à nous, heureux contemporains, il nous revient la responsabilité de placer le mythe sur de bons rails. Il faudra essayer de ne rien oublier: trouver les mots pour dire la félinité de ses appuis, la confondante élasticité de la balle au contact de son tamis. Nous devrons raconter ses éclats de rire comme ses poings serrés; mais aussi son obsession du jeu, sa désarmante empathie et cette mémoire d’éléphant qui laissait le monde incrédule.

Privilège de l’après, nous pourrons aussi revisiter paisiblement les matches qu’il aurait dû perdre et ceux qu’il devait gagner. C’est une richesse. Car le temps donne du relief aux émotions collectives. Ce qu’il leur enlève en intensité, il le leur rend en nuances et profondeurs insoupçonnées. Ce matin, Roger Federer ne joue plus. Mais il nous reste mille vies pour conter ses exploits.

Mathieu Aeschmann est journaliste au Sport-Center depuis 2011. Spécialiste de tennis, il est l'auteur de Au bout du rêve (Slatkine, 2014) et Agir et Penser comme Roger Federer (Éditions de l'Opportun, 2021). Il est également enseignant d'histoire et d'allemand. Plus d'infos @maeschmann

