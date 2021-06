Commentaire

Cette fois, ça y est. L’après-Covid est pour demain. Le Conseil fédéral a pu tirer ce vendredi les conséquences heureuses et logiques de la situation sanitaire. Il propose d’assouplir massivement les restrictions qui pèsent encore sur la population et les entreprises. Après plus d’un an de cohabitation forcée avec le coronavirus, nul ne regrettera le port du masque à l’extérieur, au travail et à l’école. Il ne restera plus guère que les adversaires du certificat Covid, qu’ils jugent discriminatoire, pour pester contre la stratégie des autorités.

Ce retour à une vie presque normale ne tombe pas du ciel. Il résulte avant tout d’une campagne de vaccination qui, après un démarrage poussif, a fini par porter ses fruits. Il récompense aussi les efforts collectifs consentis par les habitants de ce pays, qui ont largement respecté les gestes barrières et les mesures d’isolement. Alain Berset ne nous avait pas menti en parlant d’un marathon au printemps 2020…

À l’approche de la ligne d’arrivée, une question demeure cependant: la Suisse victorieuse n’aurait-elle pas les moyens d’aider davantage les pays moins bien lotis – ceux qui manquent cruellement de doses de vaccin – à gagner leur propre course contre le virus?

