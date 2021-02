Quel riche donateur a payé en grande partie la campagne de Madame Doudin dans la course au Conseil des États? Quelle entreprise a financé celle de M. Pillevuit pour la Muni de Nyon? Des questions simples auxquelles les Vaudois auront sans doute enfin la réponse, en quelques clics. La réforme soumise par le gouvernement va dans le sens d’une transparence en politique qui fait cruellement défaut aujourd’hui.

Les seuils à partir desquels il faudra publier le nom du mécène seront débattus; le PLR a exprimé hier sa «circonspection» sur ces montants, tout en saluant le principe de la transparence. On voit mal la majorité de droite du Grand Conseil mettre le projet à la déchiqueteuse. D’autant que la ministre qui défend désormais la réforme est libérale-radicale – et le fait avec conviction. Lors de la consultation, seule l’UDC a plaidé pour le statu quo.

Gageons qu’un consensus sera trouvé sur ce sujet qui est plus que jamais dans l’air du temps. En période de crise sanitaire, la tentation du complotisme ne fait que rendre plus évidente la nécessité d’exposer au grand jour qui sponsorise qui dans notre belle démocratie helvétique, si «directe» et… si opaque.

«Transparency International situe notre pays au niveau de l’Irak, de l’Afghanistan, de la Syrie ou de la Biélorussie.»

On part de rien, faut-il le rappeler. En Suisse, les partis ne reçoivent pas d’argent public et sont dépendants des cotisations de leurs membres et des dons. Le scandale n’est jamais très loin. Comme en 2009, lorsque la presse révélait qu’UBS avait promis de verser 150’000 francs au PDC suisse en plein débat parlementaire sur le plafonnement salarial des cadres de la banque. Piteusement, le parti préféra renoncer à cette obole.

Sur le plan fédéral, une initiative semblable au projet de loi vaudois est dans le pipeline depuis des années. Les chambres en sont au stade où elles ferraillent sur un contre-projet. En attendant, il n’y a toujours pas de lois pour encadrer le mécénat en politique. Aucun risque d’être accusé de corruption, de «trafic d’affluence» ou de «financement occulte» comme un vulgaire Balladur. C’est singulier en Europe et à cette aune, Transparency International situe notre pays au niveau de l’Irak, de l’Afghanistan, de la Syrie ou de la Biélorussie.

Genève, Neuchâtel, Fribourg, Schwytz, pour ne citer qu’eux, ont pris les devants et fixé leurs propres règles. Le Canton de Vaud n’est pas pionnier. Mais mieux vaut tard que jamais.