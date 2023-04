Portrait de Léonie Chinet – La fine psychologue a embrassé la santé publique La secrétaire générale de DiabèteVaud a aussi travaillé pour la lutte contre la fumée passive. Cécile Collet

Léonie Chinet, secrétaire générale de DiabèteVaud, chez elle à Lausanne. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

Léonie Chinet jouait du violon avant d’apprendre à lire. Et chaque dimanche, le quatuor à cordes familial se réunissait pour faire de la musique de chambre: le père 1er violon, la mère à l’alto, la sœur aînée au violoncelle. «On a assez vite arrêté, mais ça forge le caractère et ça apprend à élaborer, comme on dit dans le jargon psy.» La phrase lancée dans un sourire par la psychologue pose bien le personnage: un fort caractère, mais apte au dialogue et à l’adaptation.