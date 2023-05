Hockey sur glace – La Finlande gagne mais ne rassure pas vraiment Après avoir perdu vendredi face aux États-Unis, les Finlandais ont battu l’Allemagne samedi, mais de justesse (4-3). Ils jouent pourtant à domicile lors de ces Mondiaux 2023. CAZ, CYP

La Finlande, ici Kaapo Kakko, a attendu le deuxième match pour véritablement commencer son tournoi mondial à domicile. AFP

La Finlande, championne olympique et du monde en titre, a redressé la barre samedi face à l’Allemagne. À Tampere, devant 11 712 spectateurs acquis à leurs causes, les joueurs locaux ont tout de même dû attendre le milieu de la 3e période (53e) pour prendre définitivement l’avantage face à des Allemands qui restent sur deux défaites en deux rencontres. C’est l’attaquant des Zurich Lions, Mikko Lehtonen, qui a trouvé l’ouverture (2e assist du Genevois Teemu Hartikainen). Avec trois points, les Finlandais reviennent en course pour les quarts de finale.

La France débute bien

Dans ce groupe A toujours, le Danemark a battu la Hongrie 3-1 et la France a dominé l’Autriche, 2-1 après prolongations. L’attaquant du Lausanne HC, Tim Bozon, a trouvé l’ouverture en supériorité numérique, depuis le côté de la cage autrichienne et dans un angle fermé à 31 secondes de la fin de la première période (20e, 1-0). L’équipe dirigée par Philippe Bozon a su gérer son avantage dans le tiers médian (0-0) mais s’est rapidement retrouvée en difficulté au début de la troisième période lorsqu’Alexandre Texier (Columbus Blue Jackets et ex ZSC Lions) a écopé d’une pénalité majeure de cinq minutes assortie d’une expulsion pour le match suite à une charge dans le dos (44e).

Les Autrichiens ont égalisé quelques instants plus tard en power-play grâce à Thomas Raffl, le frère aîné de l’attaquant du LHC Michael Raffl (47e, 1-1). Les Bleus ont profité de deux pénalités autrichiennes consécutives en fin de partie pour faire la différence en supériorité numérique grâce à une réussite du capitaine Sacha Treille après 39 secondes en prolongation (61e, 2-1).

Quatre équipes en tête du groupe B

Dans le Groupe de la Suisse, le Kazakhstan a battu la Norvège à la fin d’une séance de tirs aux buts (4-3). Les Norvégiens seront les prochains adversaires de l’équipe de Patrick Fischer, dimanche à 15 h 20. Quant à la Slovaquie, elle a péniblement dominé la Lettonie à Riga (2-1). Les Lettons n’ont toujours pas inscrit le moindre point dans leur compétition et son dernier du groupe B. Cette poule est menée par la Suisse, le Canada, la Tchéquie et la Slovaquie avec trois points.



