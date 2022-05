Hockey sur glace

Finlande - Canada 4-3 ap (0-0 0-1 3-2) Afficher plus

Nokia Arena, Tampere.

Buts: 24e Cozens (Barzal, Severson/ 5 c 4) 0-1, 45e Granlund (Heiskanen, Lehtonen/ 5 c 3) 1-1, 46e Granlund (Lehtonen, Hartikainen/ 5 c 4) 2-1, 55e Armia (Lammikko) 3-1, 58e Whitecloud (Barzal, Anderson/ 6 c 5) 3-2, 59e Comtois (Barzal, Batherson/ 6 c 5) 3-3, 67e Manninen 4-3.

Finlande: Olkinuora; Hietanen, Lehtonen; Heiskanen, Pokka; Vatanen, Friman; Ohtamaa, Lindell; Anttila, Bjorninen, Maenalanen; Hartikainen, Manninen, Granlund; Rajala, Filppula, Sallinen; Armia, Lammikko, Pesonen. Entraîneur: Jukka Jalonen.

Canada: Driedger (46e Tomkins); Graves, Chabot; Severson, Sanheim; Whitecloud, Holden; Mayo; Batherson, Dubois, Cozens; Anderson, Barzal, Sillinger; Roy, Lowry, Comtois; Geekie, Mercer, Johnson; Gregor. Entraîneur: Claude Julien.

Pénalités: 2 x 2’ contre la Finlande; 5 x 2’ contre le Canada.

Notes: La Finlande sans Innala, Seppala ni Tuohimaa (surnuméraires). Le Canada sans O’Dell ni Thompson (surnuméraires). Tir sur le poteau: Pesonen (39e).