Le monde des cryptodevises – La firme lausannoise Metaco est reprise par Ripple Fondée en 2015 par Adrien Treccani, Metaco dont les logiciels permettent de sécuriser la détention d’avoirs en bitcoins et autres crypto assets est reprise par un géant en paiements numériques. Nicolas Pinguely

Adrien Treccani va rester à la tête de la société lausannoise Metaco, qui est rachetée par la firme américaine Ripple. DR

Metaco ne cesse de surprendre. Après avoir tranquillement tracé sa route dans le domaine hautement volatil du bitcoin et autres cryptomonnaies, la voilà rachetée par la société américaine Ripple. «Cet accord va permettre à Metaco de tirer parti de l’échelle et de la puissance commerciale de Ripple pour atteindre nos objectifs communs et offrir de la valeur à nos clients à un rythme plus rapide», confie Adrien Treccani, qui a fondé l’entreprise lausannoise, spécialisée en coffre-fort numérique, en 2015 . Aucun chiffre n’a été donné quant au montant de la transaction.