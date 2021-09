Énergie – La flambée du prix du gaz va affecter les ménages Le prix du gaz s’est envolé ces dernières semaines, et les distributeurs sont contraints de le répercuter. Genève prépare une hausse, Lausanne temporise. Ivan Radja

Les fournisseurs de gaz suisses (ici Regio Energie Solothurn) seront contraints de répercuter tôt ou tard la hausse des prix qui sévit en Europe. KEYSTONE

La guerre des nerfs entre la Russie et l’Europe aura des répercussions sur la note de chauffage des ménages suisses. Le prix du gaz s’est en effet envolé en un an, avec une forte accélération ces dernières semaines, le multipliant par sept depuis septembre 2020. La faute à la Russie, pointent certains observateurs, qui réduirait ses livraisons pour créer une tension sur les prix et démontrer, en creux, l’importance cruciale du gazoduc Nord Stream 2. Le pipeline, qui passe sous la mer Baltique, devrait entrer en service début 2022, plus probablement en milieu d’année, pour peu qu’il obtienne l’autorisation du régulateur allemand.