Décès d’un passionné de jazz – La flamme de Serge Wintsch soufflée Le Lausannois, fondateur du JazzOnze+ Festival, est mort mardi à Sète face à l’infini bleuté de la mer. Hommage à un ami. Boris Senff

Serge Wintsch en 2013 à l’EMS des Baumettes qu’il avait dessiné en tant qu’architecte. Patrick Martin

Il faut citer Brassens et tremper sa plume «dans l’encre bleue du golfe du Lion» pour évoquer Serge Wintsch, militant jazz infatigable qui a rendu son dernier souffle mardi à Sète. À 85 ans, il avait encore des projets avec sa femme Francine – à qui vont toutes nos pensées et sur laquelle il a posé son ultime regard au moment d’être emporté par un infarctus. Mais il avait surtout derrière lui une vie remplie de passions où la note bleue trônait en très bonne place.

Serge Wintsch avait quelque chose du lion de par une combativité et une bonne humeur qu’il mettait au service des autres et des causes qui le fascinaient, la musique en vent de poupe et son «rire tonitruant comme la trompette d’Armstrong», selon la jolie expression de son ami pianiste François Lindemann.