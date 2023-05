Concours et tradition – La flûte «vaudoise» est d’un format Mondial La spécialité boulangère s’offre un concours grâce aux Chevaliers du bon pain. Retour sur un classique de l’apéro. David Moginier

À l’occasion du 1 er Mondial de la flûte, Simon Nicod, le président de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain, qui sort des flûtes de son four. PATRICK MARTIN/24HEURES

Et pour vous, elle est comment, la flûte de l’apéro? En pâte levée, toute droite et croquante? Ou en pâte feuilletée, le plus souvent torsadée? Les deux, en tout cas, auront droit de participer au 1er Mondial organisé par la Confrérie vaudoise des chevaliers du bon pain, conclu par une dégustation publique à la Cave de la Côte, à Tolochenaz.