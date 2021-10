Musique classique, mais pas que – La flûte veut enchanter Gland La Côte Flûte Festival a réussi à monter une édition riche et très variée, sortant l’instrument de son image trop classique. Créations multimédias, spectacles pour enfants, jazz, concours… Matthieu Chenal

Ensemble Caravelle - «Le port des marins perdus», spectacle musical et graphique à découvrir samedi 14 octobre au Théâtre de Grand-Champ, à Gland. DR

Non, décidément, la flûte, n’en déplaise à David Halliday, vaut bien plus que l’image de galanterie et de douceur qu’elle véhicule! Il suffit d’aller à Gland pour s’en convaincre, où, depuis 2014, le plus important événement musical suisse dédié à la flûte en explore toutes les potentialités, y compris les plus expérimentales. Imaginé et porté par Carole Reuge, La Côte Flûte Festival est devenu en quelques années un rendez-vous international incontournable pour les flûtistes professionnels, mais aussi un rendez-vous riche en découvertes et en surprises pour les mélomanes de l’Ouest vaudois.