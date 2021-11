Pourquoi les églises se vident – La foi chrétienne ne traverse plus les générations Les chrétiens perdent la foi, mais surtout, ils ne la transmettent plus à leurs enfants, quel que soit le contexte social ou géographique. C’est le constat implacable d’une étude de l’UNIL. Chloé Din

Le constat est implacable: quel que soit le pays ou le milieu social, les jeunes générations se détournent non seulement des églises, mais de toute forme de spiritualité. KEYSTONE

La foi chrétienne attire de moins en moins, et le constat ne date pas d’hier. En 1910, 99% de la population suisse se revendiquait encore catholique ou évangélique réformée selon l’Office fédéral de la statistique. En 2019, ce chiffre est tombé à 57%. Une étude signée par deux chercheurs de l’Université de Lausanne apporte un nouvel éclairage sur les mécanismes qui sont à l’œuvre dans cette désaffection.

Les individus perdent-ils peu à peu la foi? Ou est-ce d’une génération à l’autre que Dieu disparaît des esprits? Dans d’autres pays occidentaux, c’est la seconde thèse qui est mise en avant depuis quelques années. Mais qu’en est-il en Suisse? L’étude se penche sur les données de l’appartenance religieuse, de la fréquentation des églises et de la pratique de la prière. Dans toutes les générations, elle constate d’abord une tendance à se distancier de la religion au fil de la vie, mais avec un rythme plus rapide chez les plus jeunes.