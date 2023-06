Les Urbex de Pascal Jan aux abattoirs de Payerne

Amateur d’explorations de lieux urbains abandonnés, Pascal Jan expose ses Urbex (urban explorations) aux anciens abattoirs de Payerne du 16 au 18 juin 2023. Baptisée tout simplement «Photographies», cette exposition présente une sélection d’images issues de lieux industriels désertés où le temps s’est soudainement arrêté. Entre jeux de lumière et vibrations émotionnels, régularité industrielle et brutalité urbaine, ce père de famille domicilié à Trey et passionné de photo en noir et blanc essaie de capter l’instant décisif où tous les éléments se tiennent en équilibre. À découvrir les 16 (18h-21h), 17 (14h-21h) et 18 juin (14h-20h) à Payerne. SGA