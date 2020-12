Dans les faits, le monde a connu de pires ignominies. L’un des quatre arbitres roumains de PSG - Basaksehir, mais on ne sait plus trop lequel, a désigné un coach en l’appelant «negru»; parce que ce mot signifie noir dans sa langue et aussi parce que cet arbitre n’est pas le plus vétilleux des hommes. Au lieu de connaître ses dossiers, mais aussi d’utiliser l’anglais, selon les règles (à tout le moins de politesse), il a choisi un signe distinctif simple, sinon simplet, comme il aurait désigné le chauve, le gros, ou le gringalet. Et même le Blanc, bien sûr que oui, si le tableau général avait présenté un autre contraste. Sa fonction l’y interdit mais la mauvaise intention n’est pas prouvée.

Il n’en reste pas moins qu’au-delà du malentendu éventuel cet incident est la meilleure chose qui pouvait arriver au football. Parce qu’il y en a assez, vraiment, de ces benêts plus ou moins ingénus qui, depuis des décennies, prennent prétexte de chambrer, d’évoluer dans un milieu émotionnel ou hostile, pour dire n’importe quoi.

Il a fallu ce huis clos, il a fallu qu’on entende tout, pour que le monde du football écoute sa conscience et décide que c’en était assez. Fini de jouer. Ensemble, comme un seul homme, sans exception. Et pour la première fois à ce niveau. Même l’UEFA n’a pas eu à cœur d’appliquer la sanction.

Cette fois n’était de loin pas la pire, mais elle était de trop. Cette fois-ci, sous la conduite de Demba Ba, les joueurs de couleur ont compris la place qu’ils occupent dans le football, les majorités qui les soutiennent et le pouvoir qu’ils détiennent: celui de ne plus tout accepter, d’arrêter un match face aux abus de langage, cris de singes et autres insanités qu’on leur chante à tue-tête depuis des lustres, tous ces mots qu’une foule ne veut pas entendre parce que, «au fond, ils ne sont pas bien méchants».

L’arbitre roumain ne l’était probablement pas davantage. Mais à notre époque où le savoir est en libre circulation, il n’y a plus aucune excuse à la sottise et à l’ignorance. Il était temps que le monde du football tombe enfin d’accord là-dessus.